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Erzurum, Ardahan ve Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

17.11.2023 09:52 | Son Güncelleme:
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Erzurum, Ardahan ve Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Erzurum, Ardahan ve Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Erzurum'da gece etkili olan sağanak, yükseklerde kara dönüştü.

Soğuk havanın etkili olduğu şehri çevreleyen dağlar ve tepeler beyaza büründü.

Palandöken Kayak Merkezi'nde de kar etkili oldu.

KARS

Kars'ta ise şehir merkezinde akşam karla karışık yağmur, yükseklerde ise kar etkisini gösterdi.

Kentin yüksek kesimler yağışla beyaza büründü.

Soğuk havanın etkisiyle bitki ve ağaçlar kırağıyla kaplandı, araç camları buz tuttu. Bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ile örterek soğuktan korumaya çalıştı.

ARDAHAN

Ardahan’da da kar ve soğuk hava etkili oldu.

Gece başlayan sağanak, sabaha doğru yerini kara bıraktı.

Yağışla dağlar ve tepeler beyaza büründü.

Erzurum'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

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Erzurum Kars Ardahan soğuk

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