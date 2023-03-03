Erzurum, Ardahan ve Tunceli'de soğuk hava etkisini sürdürüyor

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 3, Erzincan'da 5, Kars'ta sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 3, Ardahan ve Erzurum'da 1 derece ölçüldü.

Erzurum'da dün başlayan karla karışık yağmurun ardından cadde ve sokaklarda buzlanma meydana geldi.

Ardahan’da da soğuk havanın yanı sıra kar yağışı etkili oluyor. Kent merkezinde kısa süreli yağan kar, yüksekleri beyaza bürüdü.

Tunceli'de soğuk hava nedeniyle cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.

Ağaçların kırağıyla kaplandığı kentte, akarsu ve şelaleler kısmen buz tuttu. Bazı besiciler de soğuk havaya rağmen hayvancılık faaliyetlerine devam etti.

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde ise yoğun sis etkili oldu.

