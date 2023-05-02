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Erzurum Büyükşehir Belediyesi filosuna kattığı yaklaşık 750 milyon liralık 115 aracı tanıttı

02.05.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, filosuna kattığı yaklaşık 750 milyon liralık 115 yeni araç için "16. Araç Filosu Tanıtım Programı" düzenledi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi filosuna kattığı yaklaşık 750 milyon liralık 115 aracı tanıttı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Miting ve Etkinlik Alanı'ndaki törende, hizmet konusunda kentin her noktasına çok önem verdiklerini söyledi.

Yaklaşık 1,5 ay sonra da 50 aracın daha devreye sokulacağını ifade eden Sekmen, şunları kaydetti:

"Tam 115 aracı hizmete sokuyoruz. Bugünkü bedeliyle 600 ila 750 milyon lira arasında tutuyor. Şehrimize hayırlı olsun. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Hayallerimiz çok büyük. Tabi eser üretmek herkesin işi değil. Laf üretilir ama eser üretilmez, hizmet üretilmez. Halk memnuniyetini herkes sağlayamaz. Bu bir beceri, tecrübe, aşk ve fedakarlık işi. Bunun için ilimizi güneyinden kuzeyine, doğusundan batısına kadar hiçbir tarafı ihmal etmeden hepsini imar edeceğiz. Bu devlet ve bu şehir hepimizin şehri. Kimseyi dışarı bırakmadan herkesi kucaklayacağız."

Araçların temininde kendilerine yardımcı olan firma temsilcilerine teşekkür eden Sekmen, araçların kente "hayırlı olması" temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından protokol tarafından yaklaşık 750 milyon liralık 115 aracın hizmete alımı için kurdele kesildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın da gösteri sunduğu programa, AK Parti Erzurum milletvekili adaylarının yanı sıra AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, belediye başkanları, firma temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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