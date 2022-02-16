Erzurum Büyükşehir Belediyesi içme suyundaki KDV oranını yüzde 1'e indirdi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, içme suyu kullanım bedelinde yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e indirildiğini açıkladı.
Belediyeden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak içme suyu kullanım bedelinde yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e indirdik. Hemşehrilerimizin kaliteli olan suyumuzu çok daha düşük maliyetle tüketebilmesi için kadim şehrimize yakışır şekilde çalışmaya devam edeceğiz."
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