Erzurum'da kar hayatı durdurdu! Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

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HABER  | 01.02.2019 21:18 | Son Güncelleme

Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, kent merkezini uzun zamandan sonra beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Erzurum'da kar hayatı durdurdu! Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle karayolu ulaşımında güçlükler yaşanırken, sokakta yürüyenler ise zor anlara yaşadı. Zaman zaman şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düşerken, yolların da buzlanmasıyla hasarlı trafik kazaları meydana geldi. İhbarlar üzerine kazalara müdahale eden ekipler, sürücüleri öncelikle can güvenliklerini almaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri ise karayolunda ulaşımın sağlanması için tuzlama çalışması yaptı.

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TIR'LAR YOLDA KALDI

Erzurum'da etkili olan yoğun kar hayatı olumsuz etkiledi, sürücüler zor anlar yaşadı. Çevre yolunun Nene Hatun rampalarında tipi ve buzlanma nedeniyle çok sayıda TIR yolda kalırken, bölgede tuzlama ve yol açma çalışması yapan Karayolları'na ait bir iş makinesi de kayarak refüje düştü. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı Nene Hatun rampasında araç geçişine izin verilmedi. Yapılan çalışmalar sonucu önce Karayolları'na ait iş makinesi ardından TIR'lar kurtarıldı. Yaklaşık 2,5 saat kurtarılmayı beklediklerini söyleyen TIR şoförü Mehmet Ünal Mişer, "Sivas'tan yola çıktım, İran'a gidiyordum. Erzurum çevre yoluna girdiğimde şiddetli tipi başladı. Rampalara gelince aşırı buzlanan nedeniyle TIR'lar tek tek yolda kaldı, Karayolları ekipleri de yol açma ve tuzlama çalışması yaparken araçlardan biri refüje düştü ve yolu kapattı. Uzun uğraşlar sonucu yol açılabildi" diye konuştu.

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METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Öte yandan, Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri yaptığı açıklamada, 17.00 ile 22.00 saatleri arasında Erzurum merkez ve Kuzey ilçelerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini ve sonrasında don olayının yaşanacağını belirterek sürücüleri uyarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum kar kar yağışı

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