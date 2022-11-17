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Erzurum ile Ardahan'da kar, sis ve buzlanma etkili oldu

17.11.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum ile Ardahan'da kar, sis ve buzlanma etkili oldu

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı'nın yüksek kesimleri karla kaplandı.

Kar ve buzlanma nedeniyle kayak merkezi bölgesine çıkan araçlar zorlanınca Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolda tuzlama çalışması yaptı.

Kent merkezinde ise sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

Sürücüler buzlanma ve sis nedeniyle zor anlar yaşadı.

ARDAHAN

Ardahan'da da kar ve soğuk hava etkili oldu.

Buzlanmanın yaşandığı kentte, sürücüler sabah saatlerinde dikkatli ilerledi.

Göle ilçesinde ise gece aralıklarla etkili olan kar, yüksek noktaları ve ilçe merkezini beyaza bürüdü.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Ardahan kar sis

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