Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer: “Vatan bizim kutsalımızdır”

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, “15 Temmuz gecesi yapılan ihanet de milletimizin yazdığı kahramanca destan hafızalarımızda taptaze duruyor. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine kararlı adımlarla yürürken hainlikleri de kahramanlıkları da asla unutmayacağız” dedi.

“15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü" dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Fetullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin Türkiye’de bir dönüm noktası olduğunu, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi tek yürekle demokrasi, birlik ve beraberliğin vazgeçilmez olduğunu bir kez daha göstererek uğrunda şehit verdiğini ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dik durması ve milletimizin sokağa çıkarak ülkemizi sahiplenmesi ile çok şükür engellemiş olduğumuz 15 Temmuz darbe girişimini unutmadık, unutmayacağız. Türk milleti 15 Temmuz’da demokrasimizin, birlik ve beraberliğimizin vazgeçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz gecesi vatanına milletine sahip çıkan tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. 15 Temmuz’da Türk demokrasisi gibi Türk ekonomisinin de sağlam temeller üzerinde olduğunu görmüş olduk. milletimiz içeride ve dışarıda kurulan hain tuzakları ilelebet bozdu.15 Temmuz gecesi, milletimizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına kendini vatan uğrunda canlarını siper ederek şehit düşen kahraman evlatlarımıza Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize de sıhhat ve afiyet diliyorum” şeklinde konuştu.

