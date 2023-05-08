YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum merkezli "hayat sigortası" dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 9 kişi tutuklandı

Erzurum merkezli "hayat sigortası" dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 9 kişi tutuklandı

08.05.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum merkezli 4 ilde düzenlenen "hayat sigortası" dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Erzurum merkezli "hayat sigortası" dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 9 kişi tutuklandı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince dün adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i savcılıkça, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum merkezli İstanbul, Ağrı ve Manisa'da, telefonda hayat sigortası borçlarının ödenmemesi halinde tüm mal varlıklarına icra geleceğini söyledikleri 61 kişiyi 5 milyon liradan fazla dolandırdıkları tespit edilen 22 kişi gözaltına alınmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Teknofest yarışmalarında finale kalmayı başardılarTeknofest yarışmalarında finale kalmayı başardılar
Sivas'ta kamyona çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandıSivas'ta kamyona çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Siirt’te ÇKS başvuru süresi 8 Mayıs’ta sona eriyorSiirt’te ÇKS başvuru süresi 8 Mayıs’ta sona eriyor
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Erzurum Hayat sigortası

Erzurum Namaz Vakitleri 8 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:21
Sabah
05:01
Öğle
12:16
İkindi
16:08
Akşam
19:22
Yatsı
20:55

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Pazartesi

Polat eczanesi
Pasinler
Yilmaz eczanesi
Palandoken
Fatih eczanesi
Horasan
Işik eczanesi
Karayazi
Tekman eczanesi
Tekman
Hilal eczanesi
Oltu
Yeni burçak eczanesi
Ispir
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

Yeni evinin duvarlarından resmen yılan fışkırdı! Gördüklerine inanamadı

Yeni evinin duvarlarından resmen yılan fışkırdı! Gördüklerine inanamadı

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

“Açık giyinme” eleştirilerine sert çıktı! “Vücudumu sergilemeyi...”

“Açık giyinme” eleştirilerine sert çıktı! “Vücudumu sergilemeyi...”

2 haftalık bebek çöp kutusunda bulundu! Annesi bir de not bıraktı

2 haftalık bebek çöp kutusunda bulundu! Annesi bir de not bıraktı

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.