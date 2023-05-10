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Erzurum merkezli "hayat sigortası" dolandırıcılığı "test edilen akrabalarla" yapılmış

10.05.2023 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akraba şüphelilerin, vatandaşları dolandırarak elde ettikleri paraları "hisse payı" adı altında pozisyonlarına göre paylaştığı tespit edildi.

Erzurum merkezli operasyonda, telefonla ulaştıkları kişileri hayat sigortası borçlarının ödenmemesi halinde mal varlıklarına icra geleceğini söyleyerek dolandıran şüphelilerin akrabalardan oluştuğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında, çökertilen suç örgütü üyelerinin kan bağı olmadıkları kişileri aralarına almadıkları öğrenildi.

İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle Erzurum başta olmak üzere Türkiye genelinde 61 vatandaşı 5 milyon liradan fazla dolandıran şüphelilerin dayı, yeğen ve kuzen gibi akraba bağlarının olduğu belirlendi.

Zanlıların bazılarının ise birinci derece akraba oldukları, şüphelilerin, vatandaşları dolandırarak elde ettikleri paraları “hisse payı” adı altında kademe kademe bölüştükleri tespit edildi. Şebeke üyelerinin en küçük halkasındaki üyenin yüzde 3 oranında elde edilen paradan pay aldığı, üyelerin şebekedeki pozisyonuna göre bu hissenin arttığı saptandı.

Örgüt elebaşı Selim D'nin daha önce bir şirkette çalıştığı ve buradan elde ettiği verileri kullanarak şebeke üyelerinin ulaştıkları vatandaşlara kendilerini "avukat", "arabulucu" ve "alıcı" adı altında telefonla arayarak üçgene alıp ikna yöntemine gittikleri öğrenildi.

Ayrıca, şebekenin aile fertlerinden seçeceği üyelere de güven testi yaptıkları, güvenmedikleri aile bireylerini de aralarına almadıkları ortaya çıktı.

Erzurum merkezli İstanbul, Ağrı ve Manisa'da, telefonda hayat sigortası borçlarının ödenmemesi halinde tüm mal varlıklarına icra geleceğini söyledikleri 61 kişiyi 5 milyon liradan fazla dolandırdıkları tespit edilen 22 kişi gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış 1'i savcılıkça, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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