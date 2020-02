Erzurum MNG, ev hediye etti

Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin her 100 Liralık alışverişe çekiliş fırsatı sunduğu kampanya, noter huzurunda talihlilerin belirlenmesi ile sona erdi. 300 bin kişinin katıldığı çekiliş, 10 Şubat tarihinde Okan Karacan’ın renkli sunumu ile gerçekleştirildi. Buzdolabı, I Phone, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve fırın gibi herkesin sahip olmak isteyeceği hediyeler için asil ve yedek listelerde Erzurum’un dışında Van ve Ağrı gibi farklı şehirlerden gelen şanslı müşteriler de yer aldı.

Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin Ağustos ayında başlayan büyük hediye kampanyasına katılan on binlerce kişi, her 100 Liralık alışveriş karşılığında çekilişe katılma fırsatını kazandı. 10 Şubat’ta noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile fırın, televizyon, I-Phone telefon, buzdolabı gibi hediyelerin yanı sıra bir talihli de 3+1 ultra lüks ev sahibi oldu. Türkiye’nin gayrimenkul alanında en önemli holdinglerinden biri olan MNG, 300 bin kişinin kayıt olduğu çekiliş ile bir müşterisine Palandöken ilçesi Osmangazi Mahallesi’nde yeni bir ev hediye etti.

“Okan Karacan, Artık Bizden Biri!”

Doğu Anadolu’nun gözbebeği Erzurum’da 160 bin metrekare alana kurulu olan Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi, sadece şehirde yaşayanların değil yakın ülke ve illerden gelen konukların da ilk tercihi. Kurulduğu günden bu yana çok sevilen merkezin hayata geçirdiği uluslararası Doğu Anadolu Alışveriş Festivali (DAF) ve Büyük Garaj Günleri gibi etkinlikleri kentteki ticaret yaşamına renk katarken sunduğu cazip kampanyalar da büyük ilgi görüyor.

Doğu Anadolu’nun en büyük alışveriş merkezi olan Erzurum MNG, 2 yılda 45 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayarak önemli bir başarıya imza attı. 200’ye yakın seçkin markayı bünyesinde barındıran alışveriş merkezi, son olarak dünyanın en ünlü kahve zinciri olan Starbucks’ı Erzurumlular ile buluşturdu. Çocuklara yönelik 5 bin 300 metrekarelik Tema Parkı, tiyatrosu, ileri teknoloji sineması ve şık mimarisi ile sevilen adres, yeni yılda yine alışverişi şansa çevirmek isteyenlerin ilk tercihi olarak öne çıktı.

Doğu’nun en büyük alışveriş merkezinde, 10 Şubat günü gerçekleştirilen çekiliş vesilesi ile planlanan Gece Yolcuları konseri, bölgede yaşanan depremin üzüntüsü geçmeden Suriye’deki şehit haberlerinden dolayı iptal edildi. Erzurum MNG’nin pek çok etkinliğinde renkli sunumu ile konukları gülümsetmeyi başaran Okan Karacan ise ziyaretçilere “O artık bizden biri” dedirterek sempati topladı.

Çekilişte belirlenen asil ve yedek talihliler ise şöyle:

“Asil Talihliler:

Erzurum İli Palandöken İlçesi Osmangazi Mahallesi

5925 Ada 57 Parsel B Blok Kat:1 No: 4 Daire Asil Talihlisi

159490 Mustafa Çetin / Erzurum

I Phone 8 64 GB Cep Telefonu Asil Talihlisi

033062 İlkay Akın / Erzurum

BOSCH WAT20480TR A+++ 1000 DEVİR 9 KG Çamaşır Makinesi Asil Talihlisi

138297 Mehmet Aydağ / Erzurum

BOSCH KDN53NW22N Buzdolabı, Soğutucu Asil Talihlisi

041315 Şükrü Sever Ağrı

BOSCH HXA060D20T Beyaz Ocaklı Fırın Asil Talihlisi

168515 Dilek Yıkıcı / Erzurum

PHiLiPS 32 PHS4503 Ekran Uydu Alıcılı LED TV Asil Talihlisi

028510 Mücahit Albayrak / Erzurum

BOSCH SMS23BW00T ACTİVEWATER A+ 3 Programlı Bulaşık Makinesi Asil Talihlisi

228706 Elanur Yavuz/ Erzurum

Yedek Talihliler:

Erzurum İli Palandöken İlçesi Osmangazi Mahallesi 5925 Ada 57 Parsel B Blok Kat: 1 No: 4 Daire Yedek Talihlisi

196996 İnanç Selvi / Erzurum

I PHONE 8 64 GB Cep Telefonu Yedek Talihlisi

145408 Fetereddin Akkaya / Erzurum

BOSCH WAT20480TR A+++ 1000 DEVİR 9 KG Çamaşır Makinesi Yedek Talihlisi

162419 Abdulsamet Daştan/ Erzurum

BOSCH KDN53NW22N Buzdolabı, Soğutucu Yedek Talihlisi

273583 Serap Söyler / Van

BOSCH HXA060D20T Beyaz Ocaklı Fırın Yedek Talihlisi

193440 Gökhan Akgün / Erzurum

PHiLiPS 32 PHS4503 Ekran Uydu Alıcılı LED TV Yedek Talihlisi

197843 Emrullah Demir / Erzurum

BOSCH SMS23BW00T ACTİVEWATER A+ 3 Programlı Bulaşık Makinesi Yedek Talihlisi

067126 Oğuzhan Aygün / Erzurum”