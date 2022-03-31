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Erzurum Şehir Hastanesi ramazanda akşam da poliklinik hizmeti verecek

31.03.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Şehir Hastanesi ramazanda akşam da poliklinik hizmeti verecek

Erzurum Şehir Hastanesinde ramazanda akşamları 5 branşta poliklinik hizmeti sunulacak.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, ramazan dolayısıyla, gündüz poliklinik hizmetlerine ek olarak kulak burun boğaz, nöroloji, dahiliye, göz ve cildiye polikliniklerinde akşam da hizmet verilecek.

Başhekim Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör, uygulamayı, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini sağlamak amacıyla, gün içerisinde hastaneye gelemeyen vatandaşlar için hayata geçireceklerini belirtti.

Ramazanın gelmesiyle acil serviste oluşabilecek yoğunlukları önlemek ve hastalara daha iyi hizmet sunmak amacıyla iftardan sonra poliklinik hizmeti vereceklerini kaydeden Tör, "Gece poliklinik hizmeti almak isteyecek vatandaşlarımız MHRS 182 Hattı'nı arayarak ya da 'www.mhrs.gov.tr' adresinden randevu alarak muayene olabilecek." ifadesini kullandı.

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