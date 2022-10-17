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Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi gören hastalar el sanatlarını sergiledi

17.10.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi gören hastalar el sanatlarını sergiledi

Erzurum Şehir Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde (TRSM) tedavi gören psikiyatri hastalarının, resim ve ahşap boyamalardan oluşan el sanatları sergisi açıldı.

TRSM tarafından Şehir Hastanesi H Bloktaki fuaye alanında düzenlenen serginin açılışına, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör, hastane yönetimi, çalışanlar ve davetliler katıldı.

Vali Memiş, açılışta, organizasyonun hastaların topluma kazandırılması adına güzel bir çalışma olduğunu bildirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen de sergiyi çok beğendiğini belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak eserlerin Havuzbaşı Kent Meydanı'nda sergilenmesine ve TRSM'nin tedavi süreçlerine kattıkları el sanatları çalışmalarına destek olacağız." ifadesini kullandı.

Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Tör ise pek çok psikiyatri hastalığında meşguliyet tedavisinin çok önemli olduğunu anlattı.

Bu tür etkinliklerin daha fazla yapılacağını aktaran Tör, şunları kaydetti:

"Bir şeylerle meşgul olması, bir şeyler ürettiğini görmesi, kişinin hem sosyal hayata dönüşünü kolaylaştırır hem de tedavi süresini kısaltır. Kullanılan ilaç dozlarının bile azaltılmasını sağlayabilir. Özellikle hem kronik psikiyatrik bozukluğu olan hastalarımızın tedavisi belli bir disiplin altında yapılabilecek hem de hastaların ilaç kullanımı kontrol altında olup daha sağlıklı ve daha normale yakın haldeyken toplum içerisinde olmalarını sağlayacağız."

TRSM sorumlu hekimi Dr. Elif Özcan da kısmi tedaviye cevap vermiş ve bu işleyişe uyum sağlayabilecek hastaların bu aktiviteye katıldığını belirterek, "Genellikle yaptıkları eserlerde doğa desenlerinin seçilmesinin amacı rahatlatıcı olması. Bazı hastaları biz yönlendiriyoruz, bazı hastaların da tercihi bu yönde oluyor. Sergiden elde edilen geliri nasip olursa ileriki zamanlarda açacağımız yeni sergi hazırlıkları için malzeme alımında kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından sergiyi gezen davetliler, TRSM'de tedavi gören hastaların eserlerini satın aldı.

Sergi, 19 Ekim Çarşamba gününe kadar açık kalacak.

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