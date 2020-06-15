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Erzurum Şehir Hastanesindeki depodan inşaat malzemeleri çalarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı

ERZURUM HABERLERİ  | 15.06.2020 15:42 | Son Güncelleme

Şüphelinin, aynı depodan daha önce hırsızlık yaptığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla salıverildiği, ikinci hırsızlık girişiminde yeniden yakalandığı öğrenildi

Erzurum Şehir Hastanesindeki depodan inşaat malzemeleri çalarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

Hasta kabulüne başlayan ancak henüz resmi açılışı yapılmayan Erzurum Şehir Hastanesindeki inşaat malzemelerinin bulunduğu depodan 15 gün önce hırsızlık yapılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından eşkali belirlenen S.A. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince teknik takibe alınan ve ikinci kez hırsızlık için aynı hastanenin deposuna gelen S.A, 50 bin lira değerindeki inşaat malzemelerini çalarken suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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