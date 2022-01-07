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Erzurum Ticaret Borsası

07.01.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 60,71 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg48,7567,7260,71HTSYumurtaKoli24,0038,4528,76HTSEt büyükbaşKg39,0044,0041,23HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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