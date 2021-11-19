Erzurum Valisi Memiş, depremde enkaz altında kalan 2 kişinin kurtarıldığını bildirdi

Erzurum Valisi Okay Memiş, merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan 2 kişinin kurtarıldığını ifade etti.
Vali Memiş, AA muhabirine, Köprüköy ilçesinde bulunduğunu ve gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.
Büyükşehir Belediyesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin mahallelerde tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Memiş, "Topçu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 2 kişi sağ çıkarıldı. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor." dedi.
- Hınıs-Köprüköy kara yolu ulaşıma kapandı
Deprem anında sarsıntının etkisiyle Hınıs-Köprüköy kara yoluna kaya parçaları düştü.
Trafiğe kapatılan kara yolunda jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.
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