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Erzurum Valisi Memiş, depremzedelere tandır ekmeği gönderen kadınları ziyaret etti

27.04.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı Hatay'da, lojistikten sorumlu koordinatör olarak görevlendirilen Erzurum Valisi Okay Memiş, afet bölgesine 1 tır tandır ekmeği gönderen kadınları ziyaret etti.

Hatay'daki görevinin ardından kente dönen Memiş, Karayazı ilçesinde depremzedelere tandır ekmeği pişiren yardımsever kadınlarla bir araya gelip teşekkür etti.

Memiş, ziyarette, afet bölgesine yapılan yardımların depremzedeler için önemli olduğunu söyledi.

"Biz, büyük bir milletiz. En kötü günde, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi, dil din ırk mezhep ayrımı yapmadan en güzel şekilde gösteriyoruz." diyen Memiş, deprem bölgesinde zor bir sürecin yaşandığını aktardı.

Erzurum'un bütün ilçelerinden deprem bölgesine yardım yağdığını vurgulayan Memiş, "Fakat siz değerli hanımefendilerin Karayazı'dan bir tır tandır ekmeği pişirip gönderdiğinize şahit oldum. Ekmekleriniz tüm depremzede kardeşlerimize ulaştı. Gerçekten yaptığınız yardım bizim için çok değerliydi." dedi.

"SADECE HATAY'A 7 BİN TIR MALZEME GELDİ"

Hatay'da görev yaptığı süre içerisinde makam ve mevkiyi bir kenara bıraktıklarını bildiren Memiş, şunları kaydetti:

"Sadece Hatay'a 7 bin tır malzeme geldi ve bütün yardımları biz dağıttık. Unvanlarımızı bir kenara bıraktık ve vatandaşın emrine girdik, sırtımızda koli taşıdık. Bütün ekibimizle kapı kapı dolaşıp gönderdiğiniz bütün yardımları afetzede kardeşlerimize ulaştırdık. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Herkes imkanı kadar yardımda bulundu. Tandır ekmeği göndermenizi çok değerli bulduk. Allah hepinizden razı olsun. Bu yüzden bugün sizleri görmek için ilçemize geldik. Bu aziz millet en zor zamanda kenetlenmeyi çok iyi biliyor. Allah hepsinden razı olsun. Rabb'im bir daha böyle felaketler yaşatmasın."

Karayazı ilçesinde kurum müdürleri ile kaymakamlık toplantı salonunda bir araya gelen Memiş, ilçe jandarma ve emniyet müdürlüğünün yanı sıra okul ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Vali Memiş'in ilçe ziyaretine, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Faruk Çelik, İl Müftüsü Rüstem Can, YİKOB Müdürü Yılmaz Aktaş, Gençlik Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir de eşlik etti.

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