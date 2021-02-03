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Erzurum Valisi Memiş, ‘Kuru Otlar Üstüne’ film setini ziyaret etti

03.02.2021 10:54 | Son Güncelleme:
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Erzurum Valisi Okay Memiş, yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan’ın yaptığı, çekimleri Karayazı ilçesinde devam eden ‘Kuru Otlar Üstüne’ film setini ziyaret etti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan’ın yaptığı, çekimleri Karayazı ilçesinde devam eden ‘Kuru Otlar Üstüne’ film setini ziyaret etti. Ünlü yönetmen Ceylan ve oyuncu kadrosu ile kısa süre sohbet eden Memiş, filmin Erzurum’un tanıtımına önemli katkı sağlayacağını söyledi.
Birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Karayazı ilçesine giden Memiş, kısa süre önce göreve başlayan Kaymakam Hasan Hüsnü Türker ve ilçe protokolünce karşılandı. İlçede esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Memiş, daha sonra Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz ve kurum müdürleriyle, İlçe Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, adliye ve devlet hastanesini gezdi. Ceylan’ın yönettiği ‘Kuru Otlar Üstüne’ film setini de ziyaret eden Memiş, burada yaptığı açıklamada, ilçede önemli hizmetlerin gerçekleştirileceğini söyledi.
İlçe halkıyla bir araya geldiklerini belirten Memiş, "Karayazı’da yapmamız gereken önemli hizmetler var. Birincisi devlet hastanesinin yenilenmesi, buna ilişkin yer belirleme çalışmasını bitirdik. İnşallah 30 veya 50 yataklı hastane inşa edeceğiz." dedi.
Memiş, vatandaşların daha iyi hizmet alması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, "İlçedeki adliye binasını yenileyeceğiz. Buna yönelik, mühendis arkadaşlarımız bu hafta içinde gelip çalışma yapacak. Mezbahane binamız bitti, onu da önümüzdeki günlerde faaliyete geçireceğiz. Vatandaşlarımızın daha hijyenik şartlarda beslenmesini sağlayacağız." diye konuştu.
Kentte film ekibini ağırladıklarını dile getiren Memiş, şunları kaydetti:
"Ülkemizin çok iyi tanıdığı, aynı zamanda dünya çapında ödüllü Nuri Bilge Ceylan hocamızı ve ekibini ilimizde, ilçemizde ağırlıyoruz. Karayazı ilçemizi tercih ettiler ve film çekimleri devam ediyor. Heyecan ve merakla bekliyoruz. İlimize ve ilçemize şeref verdiler, kendilerine teşekkür ediyorum."

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