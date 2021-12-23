YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum Valisi Memiş, Sarıkamış'ta şehit düşen dedesinin izini arıyor

Erzurum Valisi Memiş, Sarıkamış'ta şehit düşen dedesinin izini arıyor

23.12.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Okay Memiş: - "Bardız'da hava şartlarından dolayı veya çarpışarak hayatını kaybeden askerlerimiz var. Onlardan birisi de benim büyük dedem. Onu tespit etmeye çalışıyorum" - "Biz aile olarak burada şehit olduğunu biliyoruz ama Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinden onu bulmaya çalışıyoruz. Asker olarak buraya geliyor, Sarıkamış Harekatı'na katılıyor ve bir daha geri dönmüyor. Şehit olduğunu değerlendiriyoruz. Onun için Genelkurmay Başkanlığına da başvurduk"

SELAMİ KÜÇÜKOĞLU - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Osmanlı ordusunun Rus işgalindeki toprakları kurtarmak için başlattığı ve kahramanlık mücadelelerinin yazıldığı harekatta torunları 107 yıl geçse de ecdadını unutmuyor.

Harekatta şehit olanları anmak için Kars'ın Sarıkamış ilçesi ile Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Bardız'da her yıl düzenlenen anma etkinliklerinde yurdun dört bir yanından gelenler karlı dağlarda kahraman Mehmetçiği yad ediyor.

Erzurum'daki birliklerin 22 Aralık 1914'teki hareketiyle başlayan ve 15 Ocak 1915 tarihinde sona eren Sarıkamış Harekatı'nın başlangıç noktalarından birisi olan Bardız'da cuma günü yapılacak etkinliklerde, 107 yıl önce yaşananlar temsili olarak canlandırılacak.

Sarıkamış Kuşatma Harekatı'nda Allahuekber ve Soğanlı dağlarındaki çatışmalar ve amansız kış şartlarında şehit olan askerlerin törenle anılacağı Bardız'da, 85. Alay Sancağı, her yıl olduğu gibi yine köy camisinin minaresine çekilerek, ezan okunacak.

Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine, Bardız'da başlayan ve Sarıkamış'ta devam eden anma programlarının kendisi için de ayrı bir önem taşıdığını aktardı.

Sarıkamış Harekatı'nın başlangıç noktalarından birisi olan Erzurum'un Şenkaya ilçesindeki Bardız'da verilen kahramanlık mücadelesinin tarihe altın harflerle yazıldığını ifade eden Memiş, "Sarıkamış şehitleriyle ilgili programlar ilimizde de yapılıyor. Sarıkamış Harekatı'nın önemli noktası olan Bardız'da da o dönem çatışmalar oluyor." diye konuştu.

Memiş, harekatta toprağa düşen bedenlerin, bu topraklara atılmış Türk milletinin birer perçini olduğunu vurguladı.

- "Asırlar geçse de bu destan hafızalardan silinmeyecek"

Asırlar geçse de Bardız'da yazılan destanın hafızalardan hiçbir zaman silinemeyeceğini belirten Memiş, "Bu cuma günü de atamızı, atalarımızı, ecdadımızı, dedelerimizi, ceddimizi anmak için orada toplanacağız." dedi.

Erzurum'un da bu anlamda önemli bir misyon üstlendiğini vurgulayan Memiş, şöyle konuştu:

"Sarıkamış Harekatı'nın tarihte çok önemli bir yeri var. Erzurum bu anlamda hem Osmanlı döneminde çok önemli bir garnizon kenti hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 53 gün ev sahipliği yapmış, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bir şehir. Büyük bedel ödemiş bir şehir. Emperyalist güçlere karşı siper olmuş, onlara geçit vermemiş bir kent. Sadece onlara değil, Ermeni çetelerine de geçit vermemiş. Böyle bir şehirde yaşamanın onurunu, gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum."

- "Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinden büyük dedemi bulmaya çalışıyoruz"

Memiş, Sarıkamış Harekatı'nda görev alan askerlerin Rusları kuzeyden kuşatmak için buluşma noktalarının Bardız olduğunu ve burada da amansız çatışmaların yaşandığını hatırlattı.

Hayatını kaybeden askerlerin arasında kendisi için çok değerli olan büyük dedesi Mahmut (Mahmutoğlu) beyin de olduğunu ifade eden Memiş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bardız'da hava şartlarından dolayı veya çarpışarak hayatını kaybeden askerlerimiz var. Onlardan birisi de benim büyük dedem. Onu tespit etmeye çalışıyorum. Biz aile olarak burada şehit olduğunu biliyoruz ama Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinden onu bulmaya çalışıyoruz. Asker olarak buraya geliyor, Sarıkamış Harekatı'na katılıyor ve bir daha geri dönmüyor. Şehit olduğunu değerlendiriyoruz. Onun için Genelkurmay Başkanlığına da başvurduk."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Başkasıyla otele girdi" dediği dini nikahlı eşine saldırdı"Başkasıyla otele girdi" dediği dini nikahlı eşine saldırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Erzurum'da yüksekten düşerek vefat eden emekli öğretmenin adına kütüphane açıldıErzurum'da yüksekten düşerek vefat eden emekli öğretmenin adına kütüphane açıldı
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Sarıkamış

Erzurum Namaz Vakitleri 23 Aralık Perşembe

İmsak
05:56
Sabah
07:27
Öğle
12:19
İkindi
14:40
Akşam
17:01
Yatsı
18:26

Erzurum Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Perşembe

Selçuk Eczanesi
Palandoken
Bakan Eczanesi
Yakutiye
Sağlık Eczanesi
Palandoken
Gülmüş Eczanesi
Aziziye
Selçuk Eczanesi
Palandoken
Bakan Eczanesi
Yakutiye
Sağlık Eczanesi
Palandoken
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Tekirdağ'da forkliftin altında kalan kadın işçi öldü

Tekirdağ'da forkliftin altında kalan kadın işçi öldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

45 yaşından sonra öğrendiği el sanatını gelecek kuşaklara aktarmak istiyor

45 yaşından sonra öğrendiği el sanatını gelecek kuşaklara aktarmak istiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.