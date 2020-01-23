YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum Valisi Memiş'ten terörle mücadelede kararlılık vurgusu:

Erzurum Valisi Memiş'ten terörle mücadelede kararlılık vurgusu:

ERZURUM HABERLERİ  | 23.01.2020 14:46 | Son Güncelleme

"Bölgede tek terör unsuru kalmayana dek operasyonlara devam edeceğiz. Bu bölgede terörist varsa teslim olsunlar, olmazlarsa bertaraf olacaklar. Polisimiz, jandarmamız 7-24 görevinin başında ve teröristlere göz açtırmamakta"

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Bölgede tek terör unsuru kalmayana dek operasyonlara devam edeceğiz. Bu bölgede terörist varsa teslim olsunlar, olmazlarsa bertaraf olacaklar. Polisimiz, jandarmamız 7-24 görevinin başında ve teröristlere göz açtırmamakta." dedi.

Karayazı ilçesini ziyaret eden Memiş, Kız İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Memiş, ardından Karaçoban ilçesindeki Yatılı Bölge İlkokulunun konferans salonunda muhtarlarla yaptığı toplantıda, devleti temsil eden kişiler olarak tüm vatandaşlara eşit mesafede bulundukları söyledi.

Tüm vatandaşların kamu kaynağından faydalanması için büyük çaba içerisinde olduklarını ifade eden Memiş, "Ben daha çok çaycının, çöpçünün ve çobanın yanındayım. Mağdurların ve kimsesizlerin valisiyim. Devlet olarak daha çok onların yanındayız. Kimseyi aç veya açıkta bırakmak istemiyoruz. Bu, zengin vatandaşlarımızın karşısında olduğumuz anlamına gelmesin ama bizler daha çok bu vatandaşlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

- "Teslim olmazlarsa bertaraf olacaklar"

İl genelindeki terörle mücadele operasyonlarına değinen Memiş, şunları kaydetti:

"Vatanın bölünmez bütünlüğü ile ilgili farklı düşüncede olan insanların karşısındayız. Bölgede tek terör unsuru kalmayana dek operasyonlara devam edeceğiz. Bu bölgede terörist varsa teslim olsunlar, olmazlarsa bertaraf olacaklar. Polisimiz, jandarmamız 7-24 görevinin başında ve teröristlere göz açtırmamakta. Polisimiz, jandarmamız devletinin yanında olan tüm vatandaşlarımıza iyi davranacak. Bununla birlikte bu üniformayı taşıyan ve bu üniformayı taşıdığı için şehit olan kardeşlerimize de hepimiz özenli olmak durumundayız. İnsan polisi veya jandarmayı gördüğünde rahatsız olur mu? Bundan kanun kaçakları ve bölücü unsurlar rahatsız olur."

Konuşmanın ardından Memiş, muhtarların sorunlarını dinledi.

Ziyaretlerde Vali Memiş'e, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Büngül, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve kurum müdürleri eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Megastar Tarkan'ı çileden çıkaran olay!Megastar Tarkan'ı çileden çıkaran olay!
Çocuğu kırmak ve üzmek farklı şeylerdirÇocuğu kırmak ve üzmek farklı şeylerdir
Göz çevresinde yeni nesil estetikGöz çevresinde yeni nesil estetik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Erzurum Valisi Okay Memiş Muhtar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Üretim çok, müşteri yok

Üretim çok, müşteri yok

Aslanapa’da ’’Korunga bitkisi’’ çiftçilere anlatılıyor

Aslanapa’da ’’Korunga bitkisi’’ çiftçilere anlatılıyor

Sağlık Bakanlığına Erzurumlu yeni daire başkanı

Sağlık Bakanlığına Erzurumlu yeni daire başkanı

Uğur Mumcu Maltepe’de “Kırılan Canlar” etkinliğiyle anıldı

Uğur Mumcu Maltepe’de “Kırılan Canlar” etkinliğiyle anıldı

Aktürk ailesinin acı günü

Aktürk ailesinin acı günü

Erzurum Namaz Vakitleri 23 Ocak Perşembe

İmsak
05:57
Sabah
07:24
Öğle
12:31
İkindi
15:06
Akşam
17:29
Yatsı
18:51

Erzurum Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Perşembe

Erdoğan Eczanesi
Palandoken
Şüheda Eczanesi
Yakutiye
Su Eczanesi
Yakutiye
Yağmur Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

SC Sarvın Türkiye de kaliteyi arttırıyor

SC Sarvın Türkiye de kaliteyi arttırıyor

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Ahşap Dile Geldi, Ortaya Naht Sanatı Çıktı

Ahşap Dile Geldi, Ortaya Naht Sanatı Çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.