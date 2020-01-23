Erzurum Valisi Memiş'ten terörle mücadelede kararlılık vurgusu:

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Bölgede tek terör unsuru kalmayana dek operasyonlara devam edeceğiz. Bu bölgede terörist varsa teslim olsunlar, olmazlarsa bertaraf olacaklar. Polisimiz, jandarmamız 7-24 görevinin başında ve teröristlere göz açtırmamakta." dedi.

Karayazı ilçesini ziyaret eden Memiş, Kız İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Memiş, ardından Karaçoban ilçesindeki Yatılı Bölge İlkokulunun konferans salonunda muhtarlarla yaptığı toplantıda, devleti temsil eden kişiler olarak tüm vatandaşlara eşit mesafede bulundukları söyledi.

Tüm vatandaşların kamu kaynağından faydalanması için büyük çaba içerisinde olduklarını ifade eden Memiş, "Ben daha çok çaycının, çöpçünün ve çobanın yanındayım. Mağdurların ve kimsesizlerin valisiyim. Devlet olarak daha çok onların yanındayız. Kimseyi aç veya açıkta bırakmak istemiyoruz. Bu, zengin vatandaşlarımızın karşısında olduğumuz anlamına gelmesin ama bizler daha çok bu vatandaşlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.