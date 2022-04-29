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Erzurum Valisi Okay Memiş, sağlık çalışanları ve öğretmenlerle iftar yaptı

29.04.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Valisi Okay Memiş, sağlık çalışanları ve öğretmenlerle iftar yaptı

Erzurum Valisi Okay Memiş, sağlık çalışanları ve öğretmenlerle iftarda buluştu.

Vali Memiş, iftar programında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlıkçılar, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Sağlık personeli ve öğretmenlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyetini dile getiren Memiş, sağlık çalışanları başta olmak üzere kamu görevlilerine Kovid-19 salgını döneminde yaptıkları fedakarlıklardan ötürü teşekkür etti.

Memiş, "Canlarını hiçe sayan ve tek gayeleri vatandaşa hizmet olan sağlık çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına, öğretmenlerimize, emniyetimize, jandarmamıza ve diğer kamu personellerimize teşekkür ediyorum. Pandemi boyunca büyük bir yükü omuzladınız.” dedi.

İftar programına, İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Vedat Ağbayır, Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör ve Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Aykal Yağmur da katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile son buldu.

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