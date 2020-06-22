Erzurum ve Ağrı'da polis ve zabıta ekipleri maske denetimi yaptı

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği, maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira ceza kesileceği talimatının ardından Erzurum ve Ağrı'da ekiplerce maske denetimi yapıldı.

Emniyet ekipleri, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca bugün itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara uyarı yapmadan 900 lira idari para cezası kesecek.

Maske takmanın zorunlu olduğu illerden Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi, Yakutiye ve Havuzbaşı Kent Meydanı gibi halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar başta olmak üzere kent genelinde polis ekipleri denetim yaptı.

Denetimlerde vatandaşların maske takmaya özen gösterdiği gözlendi.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de Kaymakam Gülhani Ozan Sarı'nın talimatıyla ilçedeki cadde, sokak ve iş yerlerinde polis ve zabıta ekipleri, maske takılmasını sağlamak, maske takma kuralına uymayanlara da ceza uygulamak amacıyla denetimler gerçekleştirdi.

Esnaf Emrah Kalabaş, maske takma konusunda çok hassas olduklarını belirterek, yapılan denetimler sebebiyle ekiplere teşekkür etti.

