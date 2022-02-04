Erzurum ve Erzincan'da 92 yerleşime ulaşım sağlanamıyor

Erzurum ve Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 92 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum'da aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 68 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

Erzincan'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



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