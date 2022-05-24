Erzurum ve Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

ERZURUM/KARS (AA) - Erzurum ve Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Erzurum'da aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Palandöken Dağı ve çevresindeki dağlar beyaza büründü.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Bozkuş köyünde de yüksek kesimler karla kaplandı.



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