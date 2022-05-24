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Erzurum ve Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

24.05.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum ve Kars'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

ERZURUM/KARS (AA) - Erzurum ve Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Erzurum'da aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Palandöken Dağı ve çevresindeki dağlar beyaza büründü.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Bozkuş köyünde de yüksek kesimler karla kaplandı.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Kars

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