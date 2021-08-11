YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum ve Kars'ta sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Erzurum ve Kars'ta sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

11.08.2021 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum ve Kars'ta sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Erzurum ve Kars'ta gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Erzurum kent merkezinde öğleden sonra etkisi gösteren sağanak nedeniyle bazı alt geçitler ile cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otomatik para çekme makineleri, otobüs durakları, iş yerleri ve çatı altlarına sığınarak yağıştan korunmaya çalıştı.

Araçların, yollardaki su birikintileri dolayısıyla güçlükle ilerlediği kentte polis, belediye ve Karayolları ekipleri su baskınlarına karşı önlem aldı.

Yağış nedeniyle Erzurum-Artvin kara yolunun Oltu ilçesi mevkisinde küçük çaplı heyelan meydana geldi. Su birikintisinin oluştuğu yolda sürücüler güçlükle ilerleyebildi.

Kars'ta da öğleden sonra başlayan sağanak kısa süre sonra yerini doluya bıraktı.

Kentin bazı caddeleri ile ara sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ile yayalar ilerlemekte güçlük yaşadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da 5 yıldızlı otelde feci ölümAntalya'da 5 yıldızlı otelde feci ölüm
Almanya'da skandal! Covid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmişAlmanya'da skandal! Covid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş
Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ettiHatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Kars

Erzurum Namaz Vakitleri 11 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:39
Sabah
05:16
Öğle
12:25
İkindi
16:15
Akşam
19:25
Yatsı
20:54

Erzurum Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Çarşamba

Uzun Eczanesi
Palandoken
Erenler Eczanesi
Yakutiye
Turan Eczanesi
Palandoken
Özpolat Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın."

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden gurbetçi anne ve iki çocuğu Kocaeli'de defnedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.