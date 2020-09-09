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Erzurum ve Tunceli'de Kovid-19 denetimleri sürüyor

ERZURUM HABERLERİ  | 09.09.2020 16:09 | Son Güncelleme

Erzurum ve Tunceli'de Kovid-19 denetimleri sürüyor

Erzurum ve Tunceli'de yeni tip koranavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında oluşturulan ekipler, denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Erzurum Valisi Okay Memiş, kentin işlek semtlerinden Taşmağazalar, Gürcükapı, 50. Yıl ve Yenişehir'deki iş yerleri, toplu taşıma araçları ile sokaklarda maske denetimi yaptı.

Vatandaşları maske takmaları, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları için uyaran Memiş, "Kurallara uyduğumuz takdirde, bu küresel salgını hep birlikte yeneceğiz." dedi.

Kentin tarihi ve turistik yapılarının bulunduğu Cumhuriyet Ceddesi'nde de polis ekipleri sık sık devriye atarak Kovid-19 denetimi yapıyor.

Ekipler, zaman zaman mahalle aralarına da girerek maskesiz dolaşan vatandaşları uyarıyor.

Son günlerde koronavirüslü ağır hasta sayısının arttığı kentte, vatandaşların genellikle maske ve mesafe kuralına uyduğu gözlendi.

- Tunceli

Tunceli'de de valilik koordinesinde, emniyet, jandarma başta olmak üzere kamu personelinden oluşturulan ekipler, toplu taşıma araçları, iş yerleri, mahalle ve sokaklarda denetim yapıyor.

Vatandaşları maske takmaları, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uymaları için uyaran ekipler, bilgilendirici broşür ve maske dağıttı.

Kurallara uymayan vatandaş ve iş yerlerine cezai işlem uygulayan ekipler, denetimlerini gün boyu aralıksız sürdürüyor.

Kentte, vatandaşların maske ve sosyal mesafe tedbirlerine uyduğu gözlendi.

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