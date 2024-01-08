Erzurum'da 103 kilogram eroinle yakalanan güvenlik görevlileri hakkında gerekçeli karar hazırlandı

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Erzurum-Erzincan kara yolunda 8 Mart 2022'de durdurulan araçta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Aşkale Uygulama Noktası'nda 103 kilo 550 gram eroin ele geçirilmesiyle ilgili "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan 23 yıl 9 ay hapis ve 250 bin lira adli parayla cezalandırılan tutuklu sanıklar jandarma uzman çavuş Erdem T. ve polis memuru Murat T. ile beraat eden tutuksuz sanık muhasebeci Caner D. hakkındaki kararın gerekçesini açıkladı.

Gerekçeli kararda, sanık savunmaları, tanık beyanları, kriminal polis laboratuvarı raporu, parmak izi inceleme raporu, HTS raporu, görüntü çözümleme ve araştırma tutanağı, PTS kayıtları tutanağı, dijital materyal inceleme raporları yer aldı.

Kararda, mütalaaya karşı savunmalarını yapan sanıklardan Erdem T, tüm bildiklerini samimi bir şekilde anlattığını öne sürerek, "Murat ile birlikte ne uyuşturucu madde kullandık ne de uyuşturucu madde ticareti yaptık. Fakat 'iyi ki de yakalandık' dedik. Maddenin eroin olduğunu bilmiyordum. İşlemiş olduğum suçun neticesinde mesleğimi, ailem ve çevremde itibarımı kaybettim. Olay nedeniyle çok pişmanım. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık Murat T. ise uygulama noktasında kolluk kuvvetlerine arabada uyuşturucu maddenin olduğunu söylediğini iddia ederek, "Yaptığım bütün işlerden dolayı pişmanım. Olayla ilgili sevindiğimiz tek husus, bu işi becerememiş olduğumuzdur. Pişmanım, beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık Caner D. de suç işlemediğini öne sürerek beraatini istedi.

Kararın delillerin değerlendirilmesi, kabul ve gerekçe kısmında, iki aracın Van'dan birlikte çıktıkları ve aralarında mesafeyi koruyarak Erzurum'a geldiklerinin tespit edilmesi üzerine kollukça uygulama noktasında tertibat alınarak araçların beklendiği, araçların 5 dakika aralıkla kente giriş yaptıktan sonra takibe alındığı, ilk aracın uygulama noktasında durdurulduğu sırada diğer aracın petrole giriş yaptığının görülmesi üzerine ekiplerce yanına gidildiği anlatıldı.

Kararda, sanıkların ayrı ayrı beyanlarında çelişkili ifadelerde bulunmaları ve narkotik köpeğin aracın bagajına tepkisi üzerine yapılan aramada 199 paket halinde daralı ağırlığı 103 kilo 550 gram eroin ele geçirildiği kaydedildi.

Sanıklar ile ilgili yapılan araştırmalarda, 4 Mart'ta Ankara'da, 6 Mart'ta Diyarbakır'da ve 7 Mart'ta Van'da otelde birlikte konakladıklarının tespit edildiği bildirildi.

Tüm dosya kapsamında yapılan incelemeyle ilgili kararda şunlar kaydedildi:

"Sanıklar Erdem ve Murat'ın akraba oldukları, uyuşturucu madde ticareti için önce Van'a gittikleri, fikir ve eylem birliği içerisinde Yüksekova'ya geçerek uyuşturucu maddeleri temin ettiği, Erzurum'a geldikleri esnada uygulama noktasına giriş yapan Erdem T. ve Caner D'nin içerisinde bulunduğu aracın kontrol edildiği, uygulama noktasından 200 metre geride benzin istasyonuna giren Murat T'nin kullandığı aracın kontrol edildiği, uyuşturucu maddelerin geriden seyreden araçta bulunduğu, sanıklar Murat ve Erdem'in üzerlerine atılı suçu işlediklerine yönelik ikrar içerikli savunmaları ve tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde uyuşturucu madde ticareti suçunu işledikleri sabit olduğundan ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı göz önüne alınarak alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle temel ceza belirlenmiştir."

Gerekçeli kararda, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan haklarında suçun işleniş biçimi ve işlenmesindeki özellikler, ele geçirilen uyuşturucu maddenin miktarının çok oluşu, kastının yoğunluğu nazara alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak 19 yıl hapis ve 200 bin lira adli parayla cezalandırılan ve ticareti yapılan uyuşturucunun eroin olması dolayısıyla cezası 28 yıl 6 ay hapis ve 300 bin lira adli paraya çıkarılan Erdem T. ve Murat T. hakkında, takdir indirimi uygulanarak 23 yıl 9 ay hapis ve 250 bin lira adli parayla cezalandırıldığı kaydedildi.

Hükümle birlikte Erdem T. ve Murat T'nin tutukluluk halinin devamına, sanık Caner D. hakkında ise kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verildiği bildirildi.

