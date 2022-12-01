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Erzurum’da 13 bin öğrenciye ücretsiz yemek

01.12.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millî Eğitim Bakanlığı öğrencilerin eğitime erişimini sağlamak için sosyal yardımları artırdı.

Erzurum’da 13 bin öğrenciye ücretsiz yemek

Millî Eğitim Bakanlığı; sosyal devlet anlayışıyla eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için öğrencileri desteklemeye devam ediyor. Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz Erzurum’da öğrencilere yapılan sosyal yardımlara ilişkin açıklamada bulundu.

Kaygusuz: “Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu sosyal politikalar çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığımız; eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve öğrencilerimizin eğitime erişimini artırmak için öğrencilerimizi desteklemeye devam ediyor. Bakanlığımız; ücretsiz taşımalı eğitim, yemek, ders kitabı ve yardımcı kaynak sağlayarak öğrencilerimizin eğitimden eşit oranda faydalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Bakanımız Mahmut Özer’in büyük desteğiyle sürdürülen çalışmalar sonucunda Türkiye genelinde ücretsiz yemek hizmeti verilen öğrenci sayısı 1,5 milyondan 1 Milyon 796 bin 985’e yükseldi. Bakanlığımız bu sayıyı 2023’te 2.5 milyona çıkarmayı hedefliyor.” şeklinde konuştu.

İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz: “Erzurum merkezinde ve ilçelerimizde Bakanlığımızın ilimize ayırdığı bütçe ile ilköğretimde 7.865, ortaöğretimde, 5.007, özel eğitimde 150 olmak üzere toplam 13.022 öğrencimize ücretsiz yemek hizmeti veriyoruz. İlköğretimde 8.367, orta öğretimde 6.836, özel eğitimde de 647 olmak üzere 15.850 öğrencimizin de taşımalı eğitim ücretini karşılıyoruz.

Böylece öğrencilerimizin temel ihtiyaçlarını gerçek manada gidererek daha başarılı olmalarını sağlıyoruz. Erzurum’umuzun eğitimde ortaya koyduğu başarıyı devam ettirmesi, bütün öğrencilerimizin eğitim hizmetlerimizden eşit oranda faydalanması; maddi, manevi ve sosyal açıdan gelişimlerini sürdürmesi için bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bu çalışmalarımız esnasında şehrimize ve eğitimimize maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen ve milletimizin her daim yanında olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Millî Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’e şükranlarımı sunarım.” açıklamasında bulundu.

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