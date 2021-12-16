Erzurum'da 14 ilin valisi "düzensiz göçle mücadele"yi görüştü

Erzurum'da, 14 ilin vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanının katılımıyla "Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

Toplantıya başkanlık eden Erzurum Valisi Okay Memiş, Vali Münir Akkaya Toplantı Salonu'ndaki programda yaptığı konuşmada, misafirleri Anadolu'nun zirvesinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Devlet ve kamu adına mesai kavramı gözetmeksizin görev yaptıklarını ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Kahraman jandarma ve polisimizle Türkiye'nin en zor coğrafyasında görev yapıyoruz. Türkiye'nin kabul etmek gerekir ki ekonomik açıdan da daha mağduriyetin olduğu bir bölgede görev yapıyoruz. Bu salonda bulunan değerli kamu görevlilerinin, başta vali kardeşlerim olmak üzere terörle mücadeledeki başarılı çalışmasıyla neredeyse terörist kalmadı. Hepinizi kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve sayın İçişleri Bakanımızın ferasetiyle çok büyük bir mücadele veriyoruz. Bölgeye baktığımızda en kritik bölgede görev yapan Tunceli Valimiz sürekli Pülümür'den geliyor ve bölgede 6 terörist kaldığını söylüyor. İşte bu başarıyı gösteren hem şu anki kolluk amirlerinden hem de daha önceden görev yapan bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun."

Vali Memiş, derslerde kendilerine okutulmayan göç meselesi ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) karşı karşıya geldiklerini belirterek, 100 yılda bir olacak bu durumun kendilerine denk geldiğine işaret etti.

- "Pandemiyi de çok iyi yönettik"

Kovid-19'la mücadelede bütün sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını vurgulayan Memiş, "Pandeminin bütün kurallarını uygulayanlar ise polisimiz, jandarmamız, kolluk güçlerimiz ve diğer kamu görevlileri. Yani pandemiyi biz tabii ki Cumhurbaşkanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın ve diğer bakanlıklarımızın emrinde, bu salonda bulunan insanlar yönetti. Bütün dünyada olduğu gibi artılarımız ve eksilerimiz oldu ama bana göre dünya ile mukayese ettiğimizde Türk milletinin devlet geleneğinden dolayı bu pandemiyi de çok iyi yönettik." diye konuştu.

Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir göç dalgasıyla karşı karşıya olduklarına dikkati çeken Memiş, bu konunun da yine aktif görevde bulunan idarecilerin dönemine denk geldiğini aktardı.

Milletin devletleşme ve organizasyon yeteneğinden dolayı bütün birimlerin oluşturulduğunu ve bu konuda da mücadele etmeye başladıklarını anlatan Memiş, şöyle devam etti:

"Başta Suriyeliler olmak üzere Irak, Afganistan, Pakistan’dan gelen insanlar var. Bunlara Ensar gözüyle baktık. Doğru bakış açısı da bu aslında. O kadar yoğun sayıda göçe maruz kaldık ki bu, devletimizin ve toplumumuzun hem ekonomisini hem sosyal durumunu hem de diğer özelliklerini sıkıntıya düşürür pozisyona geldi. Adeta tehdit eder pozisyona geldi. Biz Batı gibi materyalist felsefeyle ülke yöneten bir mantıkta değiliz. Aslında sınır kapısına gelen binlerce göçmeni devlet vur emri verir ama ne yapacaksınız, perperişan insanlar gelmişler. Tabii ki geri püskürtüyoruz."

- "Kendi değerlerimizle bütünleştirerek yapmak durumundayız"

Erzurum'da iki Geri Gönderme Merkezi bulunduğunu hatırlatan Memiş, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihinde 1924 Lozan Anlaşması'nda biz bunu gördük ve orada bir mübadele vardı. Dünya tarihinde ilk defa karşılıklı olarak Batı Trakya'daki Müslüman Türklerle ülkemizde yaşayan Hristiyan Rumların mübadelesi oldu. Bu da dünya tarihinde çok örnektir. Ama şu anki konu çok daha farklıdır. İnsanlar dalga dalga geliyor. Biz de bununla mücadele ediyoruz.

Bu mücadeleyi de kendi değerlerimizle bütünleştirerek yapmak durumundayız. Batı'nın, Yunanlıların botu silahla batırıp onların ölümüne göz yumması gibi bir perspektifle hareket etmemiz söz konusu değil. Ama tedbirli de olmak durumundayız. Dünyada Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadar milyonlarca insanı bir şekilde barındıran başka devlet yok. Bunu da görmek lazım."

Konuşmanın ardından basına kapalı devam eden toplantıda, ilgili kurum yetkilileri sunumlar yapacak, illerdeki göç sorunları ele alınacak.

Toplantıya, Erzurum'un yanı sıra Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Muş, Rize, Trabzon ve Tunceli'nin vali, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ile Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel ve İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan katıldı.

