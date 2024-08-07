Erzurum'da 2 tırın arasında sıkışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

İlçede kırmızı ışıkta bir tırın arkasında bekleyen İsa Doğan idaresindeki 34 EFH 374 plakalı otomobile, arkadan gelen başka bir tır çarptı.

Kaza sonucu çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine, bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü Doğan ve yanındaki Sezgin Güzel, sıkıştıkları otomobilden çıkarılarak ambulansla Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilen 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.