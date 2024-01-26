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Erzurum’da 7 bin 478 kişi iş buldu

İHA İHA
26.01.2024 11:38 | Son Güncelleme:
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Erzurum’da 2023 yılı İŞKUR verilerine göre bir yılda 7 bin 478 kişiye istihdam imkanı sunuldu.

Erzurum’da 7 bin 478 kişi iş buldu

Çalışma ve İş Kurumu Erzurum İl Müdürlüğü’nün 2024 yılı 1. Olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, geçtiğimiz yılın İŞKUR verilerini kurul üyeleriyle paylaştı. Erzurum’da 2023 yılında; İşbaşı Eğitim ve Toplum Yararına Programlardan 973 kursiyer yararlandı. İşsizlik sigortası kapsamında 5 bin 386 kişiye 65 milyon 107 bin 345 TL ödeme yapıldı. Kamu ve özel sektörde 7 bin 478 kişi istihdam edildi.

Erzurum’da 7 bin 478 kişi iş buldu

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