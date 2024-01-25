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Erzurum’da 8 bin 357 kişi sınır dışı edildi

İHA İHA
25.01.2024 12:05 | Son Güncelleme:
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Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 2023 yılında 8 bin 357 kişi geri gönderme merkezlerinden ülkelerine sınır dışı edildi.

Erzurum’da 8 bin 357 kişi sınır dışı edildi

Ülkemizde son yıllarda ciddi anlamda gündem olan ve tartışılan kaçak göçmen konusu alınan önlemlerle kontrol alınmaya çalışılıyor. Erzurum İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan, tüm kurumların elbirliği ve ciddiyetle konuya yaklaştığını belirterek, “İstanbul merkezli çalışmalarla yasadışı duruma düşmüş Türkmenistan vatandaşları Erzurum’da bulunan geri gönderme merkezlerinde 16 uçuş ile ülkelerine gönderildi. Erzurum sınırları içinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından bin 155 kişi geri gönderme merkezlerine alınarak haklarında gerekli işlemler yapılmış ve ülkelerine geri gönderilmiştir. Şu anda geri gönderme merkezlerimizde işlemleri devam eden ve sınır dışı edilmeyi bekleyen 2 bin 88 düzensiz göçmen bulunuyor. Mobil göç noktasında 267 şahıs sorgulandı ve çalışmalarımıza ciddi bir katkı yaptı” diye konuştu.

Erzurum’da 8 bin 357 kişi sınır dışı edildi

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