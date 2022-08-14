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Erzurum'da Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

14.08.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Erzurum'da Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerinde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilme işlemleri devam ediyor.

Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezinden Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sıkı güvenlik önlemiyle sağlık kontrollerinin ardından otobüslerle Erzurum Havalimanı'na getirildi.

Pasaport işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, charter seferiyle Afganistan'ın başkenti Kabil'e gönderildi.

Erzurum'dan son 5 gün içerisinde yapılan 3 charter seferiyle toplamda 496 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1 Ocak'tan bu yana kentten 4 bin 266 Afganistan, 1192 Pakistan ve 326 diğer uyruklardan olmak üzere 5 bin 784 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Erzurum'da Afgan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

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