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Erzurum'da aracın silecek suyu haznesinde uyuşturucu ele geçirildi

13.10.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araçtaki 2 yabancı uyruklu tutuklandı

Erzurum'da aracın silecek suyu haznesinde uyuşturucu ele geçirildi

Erzurum'da, İran'dan gelen bir aracın silecek suyu haznesinde 5 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, narkotik maddeyle mücadele kapsamında batı illerine uyuşturucu nakli gerçekleştirenlere yönelik operasyonları devam ediyor.

Operasyon kapsamında, İran'dan yurda giren bir otomobil, Erzurum-Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında durduruldu.

Aramalarda, aracın içindeki plastik şişe ve silecek suyu haznesinde 5 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Araçta bulunan ve gözaltına alınan Afsaneh S. ve Afshın A, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum İran uyuşturucu

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