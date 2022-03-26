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Erzurum'da Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası yapıldı

26.03.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası yapıldı

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Erzurum'da Atlı Kızak Türkiye Yarı Finalleri ve Türkiye Şampiyonası düzenlendi.

Yiğit Emrullah Çakır Atlı Cirit Sahası'nda düzenlenen yarışlara 50'ye yakın kulüp katıldı. Çekişmeli geçen yarışlarda Şahdadaş Atlı Spor'dan Emirhan Övücü 1'inci, Can Dadaş Atlı Spor'dan İsrafil Diyarbakır 2'nci, Çayırtepe Atlı Spor'dan Murat Aydın ise 3'üncü oldu.

Dereceye girenlerin kupalarını Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Kızak Asbaşkanı Günal Genç, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit Asbaşkanı Sinan Çoban ile federasyonun il temsilcisi Bahri Önal takdim etti.

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