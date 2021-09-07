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Erzurum'da ayı saldırısına uğrayan kişi ambulans helikopterle hastaneye götürüldü

07.09.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da ayı saldırısına uğrayan kişi ambulans helikopterle hastaneye götürüldü

Erzurum'un Tekman ilçesinde ayı saldırısında yaralanan kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Yalınca Mahallesi kırsalında dolaşan 42 yaşındaki İbrahim Karaçin'e aniden çalılıklar arasından çıkan ayı saldırdı.

Karaçin'i bacağından ağır yaralayan ayı, çevredekilerin bağırma sesiyle korkup bölgeden uzaklaştı.

Durumun 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye ambulans helikopter yönlendirildi.

Yaralı Karaçin, ilk müdahalenin ardından ambulans helikoptere alınarak Atatürk Üniversitesi Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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