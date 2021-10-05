Erzurum'da babasının av tüfeğiyle oynayan çocuk yaralandı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, oynadığı babasına ait ruhsatsız av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı.

Yiğityolu Mahallesi'nde yaşayan A.M, evin yanındaki ahırda babası F.M'ye ait ruhsatsız av tüfeğiyle oynamaya başladı.

Tüfeğin ateş alması sonucu sağ göğsünden ağır yaralanan A.M, yakınlarının yardımıyla Karayazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

A.M, ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada müdahale edilen A.M'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.



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