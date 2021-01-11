YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum’da bayrak töreni

Erzurum’da bayrak töreni

11.01.2021 11:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Erzurum’da bayrak töreni

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Türkiye genelinde tüm okullarda, bayrak töreni yapılması talimatının ardından Erzurum’da da Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulu’nda tören düzenlendi.Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz’un da katıldığı törende Yakutiye İlçesi Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulu bahçesinde okul yönetimi ile birlikte düzenlenen İstiklal Marşı okundu.İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve okul yönetimi hep birlikte İstiklal Marşını okudular.İstiklal Marşının okunmasının ardından Kaygusuz yaptığı açıklamada, “Malumunuz olduğu gibi uzun bir süredir okullarımızda Pazartesi ve Cuma günleri İstiklal Marşı törenini salgın nedeniyle yapamıyorduk.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Türkiye genelinde tüm okullarda, bayrak töreni yapılması talimatının ardından Erzurum’da da Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulu’nda tören düzenlendi.
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz’un da katıldığı törende Yakutiye İlçesi Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulu bahçesinde okul yönetimi ile birlikte düzenlenen İstiklal Marşı okundu.
İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve okul yönetimi hep birlikte İstiklal Marşını okudular.
İstiklal Marşının okunmasının ardından Kaygusuz yaptığı açıklamada, “Malumunuz olduğu gibi uzun bir süredir okullarımızda Pazartesi ve Cuma günleri İstiklal Marşı törenini salgın nedeniyle yapamıyorduk. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un talimatları ile ülke geneli 81 ilimizde tüm okullarda saat 10.00 da hep birlikte İstiklal Marşı okundu. Erzurum’da bin 200 okulumuz bulunmaktadır. İlçelerimiz dahi tüm okullarımızda idareci ve öğretmenlerimizin katılımı ile okullarda İstiklal Marşımız okundu. Bizlerde Yakutiye İlçesinde bulunan Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulunda hep birlikte İstiklal Marşımızı okuduk. Erzurum genelinde tüm okullarda yalnızca İstiklal Marşı okunmadı, okulumuz öğrencileri ve velilerine de duyurular yaptık. Öğrenci ve velilerimiz de evlerinin balkonlarından İstiklal Marşını okudular” diye konuştu.

Erzurum’da bayrak töreni

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

Erzurum Namaz Vakitleri 11 Ocak Pazartesi

İmsak
06:00
Sabah
07:29
Öğle
12:28
İkindi
14:55
Akşam
17:17
Yatsı
18:40

Erzurum Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Pazartesi

Versali Ender Eczanesi
Palandoken
Gürcükapı Eczanesi
Yakutiye
Yeni Dilara Eczanesi
Yakutiye
Ilıca Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Senol Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Şifa Eczanesi
Hinis
Kafkas Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Diğer Haberler

Üniversiteler arası iş birlikleri güçleniyor

Üniversiteler arası iş birlikleri güçleniyor

İlk etap tabletler dağıtıldı

İlk etap tabletler dağıtıldı

Ağrı'da termometreler gece sıfırın altında 16 dereceyi gösterdi

Ağrı'da termometreler gece sıfırın altında 16 dereceyi gösterdi

Aşkale’de protokol ve öğretmenler İstiklal Marşı’nı okumak için toplandı

Aşkale’de protokol ve öğretmenler İstiklal Marşı’nı okumak için toplandı

Doğu'da dondurucu soğuklarda 5 metrelik buz sarkıtları oluştu

Doğu'da dondurucu soğuklarda 5 metrelik buz sarkıtları oluştu

Başkan Sekmen’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Başkan Sekmen’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.