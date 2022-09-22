Erzurum'da bir ev ile ahır yandı

Erzurum'un Palandöken ilçesi kırsalında çıkan yangında, bir ev ile bitişiğindeki ahır kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Toparlak Mahallesi Develi mevkisindeki Harun Velioğulları'na ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bitişikteki ahıra sıçradı.

Ailesini evden çıkarttıktan sonra ahırdaki büyükbaş hayvanları da meraya salarak kurtaran Velioğulları, komşularıyla yangına müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, vatandaşların desteğiyle yangını söndürdü.

Çıkış nedeni araştırılan yangında, ahır ve ev kullanılamaz hale geldi.

Vatandaşlardan Burhanettin Atmaca, AA muhabirine, ev sahibinin yangın sırasında çocuklarını ve hayvanlarını kurtardığını söyledi.

Ev ile ahırın tamamen yandığını aktaran Atmaca, can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirtti.



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