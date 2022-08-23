Erzurum'da bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı annesini de yaraladı

Erzurum'da evinde bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı, annesini de yaraladı.

Palandöken ilçesinde bulunan TOKİ Konutları'ndaki evine giden F.Y, annesi H.A'yı, O.T. ile gördü.

Çıkan tartışmada O.T'yi bıçakla öldüren F.Y, annesini de yaraladı.

Cinayet sonrası polis ekiplerince yakalanan F.Y, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anne H.A'nın, 2015'te eşinden boşandığı öğrenildi.



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