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Erzurum'da bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı annesini de yaraladı

23.08.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Erzurum'da evinde bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı, annesini de yaraladı.

Palandöken ilçesinde bulunan TOKİ Konutları'ndaki evine giden F.Y, annesi H.A'yı, O.T. ile gördü.

Çıkan tartışmada O.T'yi bıçakla öldüren F.Y, annesini de yaraladı.

Cinayet sonrası polis ekiplerince yakalanan F.Y, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anne H.A'nın, 2015'te eşinden boşandığı öğrenildi.

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