Erzurum'da birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın kurtarılamadı

Erzurum'da bir kişi birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü.

Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi Paşakızı Sokak'ta yaşayan F.I, aynı evde yaşadığı A.D.C'yi, E.İ ile gördü.

Aralarında çıkan tartışma sonucu F.I., A.D.C'yi bıçakladı, E.İ ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan A.D.C. müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Gözaltına alınan F.I ile E.İ, asayiş şube müdürlüğü cinayet bürosunda tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz