YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Erzurum'da çalıştay sırasında keşfedilen donmuş şelalelere "Dokuz" ve "Eylül" isimleri verildi

Erzurum'da çalıştay sırasında keşfedilen donmuş şelalelere "Dokuz" ve "Eylül" isimleri verildi

01.02.2021 14:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da çalıştay sırasında keşfedilen donmuş şelalelere "Dokuz" ve "Eylül" isimleri verildi

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) sahipliğinde düzenlenen 7. Emrah Özbay Uluslararası Buz ve Kaya Tırmanış Çalıştayı buz etabının son gününde, Erzurum'da 2 bin 600 metre rakımda yeni keşfedilen iki donmuş şelaleye "Dokuz" ve "Eylül" isimleri verildi.

DEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Erzurum'un Uzundere ilçesi Cevizli köyünde yeni keşfedilen iki şelaleye, ünlü dağcılar Fransa'dan Jeff Mercier ve William Dammy, Rusya'dan Roman Abildaev ile Romanya'dan Alexandru Grigorescu ve Alexandru Baran tırmandı.

Dağcılar şelalelere, tırmanış çalıştayına katkısı nedeniyle DEÜ'nün adını vermek istedi. Dağcıların isteği üzerine yan yana duran ve zorluk derecesi "çok zor" olarak belirlenen donmuş şelalelere "Dokuz" ve "Eylül" isimleri verildi. Keşfedilen şelalelere verilen isimler, faaliyet raporunda yer almasının ardından Dünya Dağcılık Literatüründe yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, çalıştayda keşfedilen şelalelerin uluslararası dağcılık camiasında büyük heyecan yarattığını ifade etti.

Dünyaca ünlü dağcıların şelalelere DEÜ ismini vermesinden duydukları mutluluğu dile getiren Hotar, şunları kaydetti:

"Programımıza katılan dünyaca ünlü sporcular, olağanüstü bir gayret ve performans göstererek tırmandıkları şelalelere üniversitemizin ismini vermek istediklerini beyan ettiler. Hazırlanacak raporun ardından bu iki şelalemiz, 'Dokuz' ve 'Eylül' olarak anılmaya başlanacak."

Rektör Hotar, çalıştayın ikinci programının 4 Şubat'ta İzmir'de kaya tırmanışı olarak devam edeceğini aktardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç infaz! 4 Ölüden 3'ünün... Yakınları kriz geçirdi Korkunç infaz! 4 Ölüden 3'ünün... Yakınları kriz geçirdi
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

İzmir Namaz Vakitleri 1 Şubat Pazartesi

İmsak
06:46
Sabah
08:10
Öğle
13:30
İkindi
16:16
Akşam
18:40
Yatsı
19:59

İzmir Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Pazartesi

Duru Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Gaye Eczanesi
Balcova
Mert Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Koç Eczanesi
Bayrakli
Menekşe Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

Hes Kablo Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçı ertelendi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Diğer Haberler

Aliağa Belediyesi şubat ayı olağan meclisi toplanıyor

Aliağa Belediyesi şubat ayı olağan meclisi toplanıyor

Uzmanlardan verimli tatil önerileri

Uzmanlardan verimli tatil önerileri

İzmir’in "süt kuzuları" 156 bini geçti

İzmir’in "süt kuzuları" 156 bini geçti

’Dokuz Eylül’ dünya dağcılık literatürüne girdi

’Dokuz Eylül’ dünya dağcılık literatürüne girdi

Menderes’teki piknik alanlarında budama ve temizlik çalışması

Menderes’teki piknik alanlarında budama ve temizlik çalışması

Ödemiş’te 2 ev yanarak kül oldu, iki aile kış gününde evsiz kaldı

Ödemiş’te 2 ev yanarak kül oldu, iki aile kış gününde evsiz kaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.