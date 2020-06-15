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Erzurum'da çiftlere Kovid-19 tedbirleriyle nikah kıyıldı

ERZURUM HABERLERİ  | 15.06.2020 14:17 | Son Güncelleme

Erzurum'da çiftlere Kovid-19 tedbirleriyle nikah kıyıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapanan nikah salonlarının Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda yeniden açılmasıyla Erzurum'da başlayan nikah işlemleri, çiftlerin yüzünü güldürdü.

Aziziye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, nikah salonlarında belirlenen kurallara uygun şekilde, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave tedbirler alınarak hizmete başlandı.

Uzun zamandır kapanan nikah salonlarının yeniden açılmasıyla nikah başvurularında yoğunluk yaşanıyor.

Nikah salonlarında yasakların kalkmasıyla Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da belediyenin basın biriminde görevli Adem Kotan ile Derya Topçu çiftinin nikahını kıydı.

Nikah salonunda Kovid-19 tedbirlerine uyuldu ve yalnızca çiftlerin birinci derece yakınları katıldı, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da azami şekilde dikkat edildi.

Nikah sonrası çiftin fotoğrafını çekerek, özçekim yapan Başkan Orhan, çiftlere ömür boyu mutluluk dileyerek 27 Ağustos'taki düğün törenine katılacağını belirtti.

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