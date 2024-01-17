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Erzurum'da çıkan kavgada 2 çocuk bıçakla yaralandı

AA AA
17.01.2024 07:50 | Son Güncelleme:
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Erzurum'da çocuklar arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Erzurum'da çıkan kavgada 2 çocuk bıçakla yaralandı

Alınan bilgiye göre, merkez Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde, H.B. (16), E.B. (15), E.B. (16) ve E.A. (15) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.A. bacak ve karın kısmından, H.B. ise bacak kısmından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya karışan 2 çocuğu, ailelerinin ihbarı üzerine gözetim altına aldı.

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