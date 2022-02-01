Erzurum'da duvar kağıdı rulosuyla uyuşturucu sevkiyatını polis önledi

ERZURURUM (AA) - Erzurum'da şüphe üzerine durdurulan araçta duvar kağıdı rulosuna gizlenmiş 11 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik madde ile mücadele kapsamında, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 4 parça duvar kağıdı rulosuna gizlenmiş şekilde 11 kilo 400 gram skunk ele geçirdi.

Polislerce gözaltına alınan araçtaki Şahin K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı, kullanımı ve nakli ile ilgili mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

