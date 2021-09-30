Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu kullanıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce alınan arama kararı doğrultusunda Aziziye ilçesindeki araçta ve 3 şüphelinin üst aramasında 15 gram sentetik uyuşturucu ve bir uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.



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