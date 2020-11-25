Erzurum’da Engelli ve Yaşlılara Yönelik Hizmet Projesi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi engelli ve yaşlılara yönelik başlattığı yeni bir projeyi Aşkale ilçesinde hayata geçirdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in talimatıyla, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan çalışma kapsamında ilçelerde "engelli ve yaşlılara yönelik hizmet projesi" uygulamaya konuldu.

Engellilerin ve 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi yaşlıların ev temizliğinden kişisel bakımlarına, medikal malzeme ihtiyacından psikolojik danışmanlık desteğine kadar başlatılan birçok hizmet, Aşkale ilçesinde vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Ayrıca Aşkale’de ikamet eden ve daha önce ziyaret edilen bir engellinin medikal malzeme ve hasta yatağı talebi de yerine getirildi.

Yaşlılara ve engelli vatandaşlara yönelik verilen hizmetleri yıllardır devam ettirdiklerini belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “ Başlattığımız yeni proje ile ilçelerimizde bulunan engelli ve 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evlerinde birçok hizmeti verirken, onların yalnız olmadıklarını hissettirmek ve üzerindeki yükü bir nebze olsun azaltmayı amaçladık. Bu nedenle Aşkale ilçemizde başlattığımız engelli ve yaşlılara yönelik hizmet projesini genişleterek diğer ilçelerimizde de uygulamaya geçireceğiz” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından pilot ilçe olarak belirlenen Aşkale İlçesindeki "engelli ve yaşlılara yönelik hizmet projesi" çalışmalarına Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış da eşlik etti.

