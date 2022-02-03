Erzurum'da engelliler derneği adı altında fuhuş yapan ve yaptıran 26 kişi yakalandı

Erzurum'da, engelliler derneği adı altında fuhuş yaptıkları iddia edilen 14 kadın ile bunlara aracılık ettiği öne sürülen 12 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte "Engelliler Derneği" adıyla faaliyet gösterenlerin fuhuş yaptığı ve yaptırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Dernek ve yöneticilerini 3 ay teknik ve fiziki takibe alan ekipler, merkez ve Aşkale ilçesinde yaptıkları eş zamanlı operasyonlarda fuhuş yaptığı tespit edilen 1'i yabancı uyruklu 14 kadın ile bunları fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettiği tespit edilen ve bahse konu derneğin başkanlığını yapan R.S. ile S.U, B.K, M.S, F.C, Y.Y, A.K, Y.Y, A.İ, K.B, A.K. ve S.A'yı yakaladı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 2 cinsel uyarıcı jel ve 1 kutu hap ele geçirildi.

Fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu kadın, işlemler sonucunda sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Fuhşa karıştığı tespit edilen 92 kişiye ise 1 milyon 229 bin lira idari para cezası uygulanan operasyonda, şüpheliler "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçundan haklarında düzenlenen evraklarla adliyeye sevk edildi.

