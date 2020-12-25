Erzurum’da Engelsiz Çocuk Buluşması Projesi

Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Temsilciliğince Engelsiz Çocuk Buluşması Projesi kapsamında Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğüne bağlı Nenehatun Yaşam Evinde kalan çocuklar ziyaret edilerek, çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Pandemi kurallarına uyularak düzenlenen programa AÇSH İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci, Şube Müdürü Muhammet Başbuğ, Engelisiz Yaşam Bakım Merkezi Müdür Yardımcısı Yakup Erzincanlı, Çocuk Hakları İl Temsilcisi Süleyman Tanas, Çocuk Hakları İl Temsilcisi Yardımcısı, Hilal Kaplan, Çocuk Hakları Kız Temsilcisi Esma Özpolat , Çocuk Hakları Erkek Temsilci Fırat Kalın katıldı.

AÇSH İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci, proje kapsamında engelli çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirterek, projenin çocukların sosyal hayata entegre olması açısından önemli olduğunu söyledi.

Ekinci, projenin etkin bir şekilde yürütüldüğünü belirterek şunları söyledi: ‘’ Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ilke ve hükümlerinin yetişkin ve çocuk olmak üzere toplumun tüm kesiminde öğrenerek hayata geçirilmesi amacıyla Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Eylem Planı kapsamında, Çocuk Hakları Komitelerine üye çocuklarımız ve engelli çocuklarımızın ‘Engelsiz Çocuk Buluşması’ projesi başlatılmıştır. Çocuk Hakları Komitesi üyeleri ve engelli çocukların hayata tam ve etkin katılımını ve kendilerini etkileyen her konuda diğer çocuklarla eşit koşullar altında görüşlerini serbestçe ifade etme hakkı vardır. Söz konusu eylem planı çerçevesinde; çocuk haklarının temel prensiplerinden olan çocuk katılımının sağlanması amacıyla Çocuk Hakları İl Komitesi olarak engelli çocuk ziyaretleri gerçekleştirmektedir. Ziyaretler ile engelli çocukların da kendilerini ilgilendiren kararlar hakkında görüşleri alınarak, engelli bireylerin özgüvenleri gelişerek, toplumun eşit yurttaşları olduğu mesajı daha erken dönemde net bir şekilde kendilerine verilecektir’’

Çocuk Hakları İl Temsilcisi Süleyman Tanas ise engelli çocukların hakları konusundaki çalışmaların önemine değinerek, ‘’Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi uyarınca çocuğun görüşünün alınması, katılım hakkı, dinlenme, boş zaman değerlendirme ve kültürel etkinliklere katılma hakkını devreye sokma amacıyla engelli çocuklarımıza ziyaret gerçekleştirilmiş, farkındalık oluşturulmaya çalışılmıştır. ‘Engelsiz Çocuk Buluşması’ projesi ile sosyal hayata entegre olma konusunda çalışmalarımız devam etmektedir’’dedi.

