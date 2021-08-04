Erzurum'da eski eşi ve 2 kızını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

Erzurum'da, boşandığı eşi Gülçin K. ile 2 kızını tabancayla öldürdüğü iddia edilen sanık Raci A'nın 1 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, öldürülen Gülçin K'nin kardeşleri, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Raci A. ile başka suçtan hükümlü oğlu mağdur A.A'nın bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldığı duruşmaya, sanığın 18 yaşından küçük çocukları F.A. ve E.A. ise "mağdur" sıfatıyla Adli Görüşme Odasından (AGO) psikolog eşliğinde katıldı.

Raci A, savunmasında, olaydan bir gün önce akşam eşiyle tartıştığını söyledi.

Sabah kalktığında eski eşi Gülçin ile kızları Burçin ve Cansu'nun birlikte kahvaltı yaptıklarını anlatan Raci A, "Ev pislik içindeydi. Evin neden pis olduğunu sorduğumda hep birlikte hakaret ve tehdit ettiler, ellerinde bıçakla saldırmaya başladılar." dedi.

Sanık, oğulları F.A. ile E.A'nın kendisini sakinleştirmeye çalıştığını aktararak, şunları ifade etti:

"Evde silah vardı. Tartışmada eski eşim silaha doğru koştu ama o almadan ben aldım. O anda kızlar odalarına kaçmışlardı ve bende silahla vurdum. O anda F.A. ile E.A. benim yanımdaydı. Anneleri ile kızlar bana karşı birlikteydiler. Kızlar da sürekli evden kaçıp erkeklerle birlikte oluyorlardı. Eve geldiklerinde ellerinde farklı farlı telefonlar oluyordu ve içlerinde çıplak resimler yakalıyordum. Her defasında farklı farklı bahaneler söylüyorlardı. Kızlar anneleriyle beni 2 kere zehirlemeye çalıştı, çok sayıda da şikayet ettiler. Hayatımdan bıkmıştım. Ben utandığımdan bazı şeylerin üzerini kapatmaya çalışıyordum. Şerefimi beş paralık ettiler. Suçum, günahım yoktu. Sadece evin kirlenmesini söyledim. Olaydan sonra da kendimi kaybettim, olayın nereye gittiğimi ve ne yaptığımı bilmiyorum."

Mağdur A.A. da beyanında, babasının söylediklerinin doğru olduğunu öne sürdü.

Babasından şikayetçi olmadığını bildiren A.A, "Silahı babam değil, ben almıştım. Silahı aldıktan bir gün sonra ablam beni şikayet etti ve cezaevine girdim. Ablamın davranışları sürekli aynıydı. Annemi değil de kardeşlerimi vuracaktım. Babam yapmasaydı bu işi ben yapacaktım." ifadelerini kullandı.

Mağdur E.A, olay gününden önce otururken babasının kumandayı istediğini, annesinin vermeyerek hakaret ettiğini belirtti.

Olay günü babası ile annesi arasında tartışma çıktığını anlatan E.A, şunları kaydetti:

"Annem ile ablalarım yine babama hakaret etti. Biz babamı sakinleştirirken annem bıçakla geldi ve hakaret etmeye devam ediyordu. Babam evden çıkarken annem geldi, bir şeyler söyledi. Sonra annem silaha doğru giderken babam önceden aldı ve vurdu. Annemle kardeşlerim sürekli babama hakaret ediyorlardı. Babamdan şikayetçi değilim."

Mağdur F.A. ise olay günü annesi ile kardeşlerinin babasına küfür ettiğini bildirerek, "Ablamlar babama iftira atıyorlardı. Annem de elinle bıçakla geldi ve tartışmaya başladılar. Annem sonra silahı alarak babama yöneltmişti. Babam da silahı alarak onları vurdu. Babamı istemiyorlardı ve çayına fare zehri bile koymuşlardı. Babamdan şikayetçi değilim." diye konuştu.

Gülçin K'nin kardeşleri S.K. ile F.K. ise sanık Raci A'dan şikayetçi olduklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan tanıkların zorla getirilmesine ve sanık Raci A'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, elde edilen delillerle suçu sabit olan Raci A'nin öldürülen eski eşi Gülçin K'ye karşı "kasten öldürme" suçundan müebbet, kızları Cansu ile Burçin A'ya karşı "altsoya karşı kasten öldürme" ve "çocuk olan altsoya karşı kasten öldürme" suçlarından ise ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

Sanık A. hakkında ayrıca, "ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adli para cezası istendi.

- Sanık, polislerce tetiği tuttuğu parmağından vurularak yakalanmıştı

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Hilalkent semti Kurtuluş Mahallesi Fabrikaönü Sokak'taki evde geçen yıl 6 Aralık'ta yaşanan olayda, Raci A, eski eşi Gülçin K. ile kızları Cansu ve Burçin A'yı silahla vurduktan sonra kaçmış, polisleri görünce kafasına silah dayamıştı.

Polise direnip caddede yürüyerek uzaklaşmak isteyen sanık Raci A, silahın tetiğini tuttuğu sağ elindeki parmağından özel harekat polislerince vurularak yakalanmıştı.

