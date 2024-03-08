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Erzurum'da eski karısı ile kızını bıçaklayarak öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

AA AA
08.03.2024 14:56
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Erzurum'da boşandıktan sonra dini nikahla birlikte yaşamaya başladığı eski eşiyle kızını bıçaklayarak öldüren sanık Erdal Kızıl, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık avukatı Halil Timurhan Gür hazır bulundu. Tutuklu yargılınan Kızıl, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanık ile maktul Ayşe İşlek'in evlendikten 27 yıl sonra boşandıklarını, 3 çocuklarının bulunduğunu, Kızıl'ın D.K. ile evlendikten birkaç ay sonra ayrılma kararı aldığını, bu süreçte eski eşi İşlek ile barışıp imam nikahıyla yaşamaya başladıklarını ve ara ara tartıştıklarını bildirdi.

Kızıl ile İşlek olaydan bir gün önce evde otururken kızları Tuba'nın "Anne, sakın buna kanma ha!" dediği, bunun üzerine tartışma çıktığı aktarılan mütalaada, sanığın vestiyerdeki bıçağı alarak eski eşini 14, kızını iki yerinden bıçakladığı, üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğu belirtildi.

Mütalaada sanık Kızıl'ın "alt soydan akrabayı ve boşandığı eşi kasten öldürmek" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edildi.

Sanık Kızıl, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasında "Çok pişmanım, cezaevinde her gün hastayım, takdir mahkemenindir." dedi.

Avukat Gür, müvekkili Kızıl ile maktullerin arasında tartışma çıktığı ve olayın bunun sonucu gerçekleştiği bildirilmiş ise de müşterek çocuklar ve tanık beyanları dikkate alındığında yaşananın tartışma değil ağır hakaret olduğunu savundu.

Kızıl'ın rapor ile yaygın anksiyete bozukluğu yaşadığının tespit edildiğini anlatan Gür, şunları dile getirdi:

"8 yıldır ilaç kullandığı ve olay sırasında cinnet getirdiği bildirilmiş. Olay tarihinde üzerinde ilaç tespit edilmiş. Bu haliyle ciddi ruhsal sağlık sorunları vardır. Rahmetli iki şahsın da psikiyatrik ilaç kullandıkları, bu haliyle tetikleme yaşanmış olabileceğini mahkemenin göz önüne almasını talep ederiz. Müşterek çocukların maktullerin hakaret ettiklerine dair beyanları dosyada sabittir. Müvekkil, tüm aşamalarda pişmanlığını dile getirmiştir. Bu hususun dikkate alınarak müvekkilim hakkında lehe hükümlerin uygulanmasını talep ederiz."

Son sözü sorulan Kızıl, "Öfke kontrolü yaşıyorum, pişmanım." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Erdal Kızıl'ı eski eşi Ayşe İşlek ile kızı Tuba Kızıl'a karşı eyleminden dolayı "alt soydan akraba ile boşandığı eşi kasten öldürmek" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

Kızıl hakkında indirim uygulamayan heyet, sanığın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Palandöken ilçesindeki evlerinde 23 Mart 2022'de eski eşi Ayşe İşlek (46) ile kızı Tuba Kızıl'ı (30) bıçakla öldüren Erdal Kızıl'ın 26 Mart'ta İl Emniyet Müdürlüğüne giderek cinayet işlediğini, cesetlerin ikamette olduğunu söylediği, olayda kullandığı bıçağı polislere teslim ettiği belirtiliyordu.

İddianamede, sanık Erdal Kızıl'ın "alt soydan akraba ile boşandığı eşi kasten öldürmek" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

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